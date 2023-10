Incidente a Gubbio, ferite lievi per il conducente

Gubbio (Perugia), 20 ottobre 2023 – Incidente stradale oggi a Gubbio. Un’auto, per motivi ancora da chiarire, si è cappottata sulla statale 219 Pian d’Assino all’uscita di Gubbio est.

Il conducente ha riportato ferite lievi ed è stato trasportato dai sanitari del 118 all’ospedale di Branca per accertamenti. Presenti i vigili del fuoco per sollevare l’auto e mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente.