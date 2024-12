In piazza Grande brilla il “Narciso“ di Gianluca Ghirelli

Da due giorni Piazza Grande, di fronte all’albero di Natale, ospita “Narciso“, una potente e toccante scultura di Gianluca Ghirelli, giovane artista eugubino formatosi all’Accademia perugina di Belle Arti. "L’opera – spiega l’assessore alle Politiche giovanili Carlotta Colaiacovo – trasmette una delle emozioni più profonde e crude che la nostra contemporaneità ci possa far vivere: la solitudine. Attraverso questa straordinaria creazione in ceramica smaltata l’artista guida a una riflessione sulla condizione di isolamento che tanti giovani, e non solo loro, vivono oggi, nelle grandi città come nelle realtà più piccole come la nostra. In un’epoca sempre più connessa, paradossalmente infatti ci ritroviamo distanti, quasi persi nel nostro mondo interiore e incapaci di stupirci o semplicemente di osservare ciò o chi ci sta di fronte. Proprio ora, nel periodo natalizio, simbolo di vicinanza e affetti, "Narciso" ci sfida a riflettere e a fare un passo oltre le apparenze, per vedere, e finalmente riconoscere, chi attorno a noi si sente solo".