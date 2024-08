Paolo Belli apre a Todi “Moon in canto”, la rassegna di promozione del territorio con eventi di alto livello culturale e artistico. Si comincia questa sera alle 21 con il ritmo travolgente dell’Orchestra di Paolo Belli, cantante, compositore e conduttore tv, celebre per il suo stile inconfondibile che fonde swing, jazz e pop: sarà in concerto, a ingresso libero, in Piazza del Popolo con uno show rinnovato per il ’Summer tour 2024’: in scaletta i grandi classici di Belli come “Ladri di Biciclette”, “Sotto questo sole”, “Hey Signorina Mambo” e altri successi arrangiati in una nuova veste ma dal sound inconfondibile, sempre affiancato dalla sua Big Band.