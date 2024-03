1Il Gruppo Nestlé in Italia corrisponderà un premio fino a 2.750 euro ai suoi collaboratori e collaboratrici che lavorano in tutte le sedi e fabbriche nel nostro Paese e che l’azienda ha deciso di riconoscere per gli importanti risultati raggiunti nel 2023. Tra gli stabilimenti del colosso del cioccolato, anche la Perugina di San Sisto, dove sono impiegati circa 610 lavoratori. Si tratta di uno dei più alti di sempre che, insieme a quelli erogati negli ultimi 3 anni, ha permesso alle persone del Gruppo Nestlé in Italia di avere fino a 7.000 euro di premio. "Le nostre persone - dichiaraMarco Travaglia, presidente e amministratore delegato del Gruppo Nestlé in Italia - rappresentano il cuore della nostra azienda e il fulcro attorno al quale ruota il nostro modello di business. Il benessere e la felicità sul luogo di lavoro per noi costituiscono una priorità assoluta".