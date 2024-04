Il tour di Bonaccini: 12 tappe elettorali in Umbria

PERUGIA – Dodici appuntamenti in due giorni, da Gubbio a Foligno, passando per Perugia, Bastia, il comprensorio del Trasimeno fino all’Alto Tevere, attendono in Umbria da domani Stefano Bonaccini, presidente dell’Assemblea nazionale del Pd e della Regione Emilia Romagna. "Ringrazio il presidente Bonaccini per questa generosa disponibilità – dichiara la capogruppo regionale del Pd Simona Meloni promotrice dell’iniziativa – a dimostrazione del suo autentico e sentito attaccamento alla nostra terra". "In questa campagna elettorale – Esempi di buon governo e di vera energia popolare sono occasioni importanti per sostenere e rilanciare la nostra azione politica ma anche per andare incontro alle realtà amministrative ed economiche del nostro territorio". Si comincia domani da Gubbio, alle 15.30, con un’iniziativa sul ruolo delle amministrazioni per lo sviluppo dei territori a cui sarà presente la candidata sindaco Alessia Tasso. Poi a Foligno, alle 17,30, con il candidato Mauro Masciotti e alle 19,15 a Bastia Umbria in sostegno di Erigo Pecci. A seguire cena di sottoscrizione al Circolo Arci di Balanzano in compagnia della candidata sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi". Mercoledì Bonaccini ripartirà da Castiglione del Lago (Club Velico, alle 13), dove si terrà un incontro con gli amministratori e le realtà del territorio. Nel pomeriggio il presidente Bonaccini renderà inoltre omaggio alla casa del Popolo di Moiano, di cui ricorrono i 50 anni dalla sua fondazione, alla presenza del candidato sindaco di Città della Pieve, Marco Cannoni. Alle 17,30 sarà la volta di Marsciano per un incontro pubblico al quale sarà presente il candidato sindaco Michele Moretti. Chiusura a San Giustino alle 19,15 con Stefano Veschi.