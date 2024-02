Il territorio è protagonista su Rai Radio 1

MARSCIANO – Il territorio di Marsciano è stato uno dei protagonisti, giovedì 22 febbraio, della trasmissione radiofonica di Rai Radio 1 "Il pomeriggio di Radio 1" condotta in studio da Simona Arrigoni, Massimo Giraldi e Claudio De Tommasi. A Marsciano è intervenuto il conduttore Ivan Cardia per presentare la rubrica dedicata alla valorizzazione dei territori, nell’ambito della quale ha intervistato il sindaco Francesca Mele e il presidente del Gecko Fest Simona Chipi. Si è affrontato il tema dell’intelligenza artificiale e di come può essere presente nelle vita e nelle dinamiche di un borgo per valorizzarne le tradizioni ed espressioni culturali da un punto di vista turistico, oltre a dare nuove opportunità alla organizzazione di iniziative che nel territorio nascono, come è appunto il Gecko Fest che si svolge a Spina ed ha come filo conduttore i temi della natura, della tutela dell’ambiente e la capacità delle comunità di orientare le dinamiche del cambiamento. Il sindaco Francesca Mele è intervenuta parlando della capacità del territorio di Marsciano di portare avanti e tramandare tradizioni secolari, mestieri e rievocazioni storiche, ricordando anche l’importanza delle tradizioni enogastronomiche come è, nel periodo di carnevale appena concluso, quella delle cialde. E certamente l’intelligenza artificiale rappresenta uno strumento che può aiutare il territorio di Marsciano e i suoi tanti borghi, sempre più apprezzati da turisti italiani e stranieri, a potenziare questa capacità attrattiva.

S.F.