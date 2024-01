Il sindaco toglie le deleghe alla sua vice

Per quale motivo il sindaco Fabio Roncella ha revocato le deleghe alla vicesindaco Francesca Muccifora? E’ la domanda che pongono i promotori del comitato civico “Montegabbione 2024“. "Lamentando un intervento dall’interno dell’amministrazione, che avrebbe frapposto importanti ostacoli alla procedura per assumere nuovo personale negli uffici amministrativi, ed inoltre denunciando manovre da parte di una fazione della maggioranza in vista delle prossime amministrative, evidenziando di fatto un’insanabile frattura all’interno dell’unico gruppo consiliare, il sindaco ha annunciato di aver fatto uso per la prima volta in dieci anni del ’bastone del comando’ e con decreto ad immediata esecutività ha revocato l’incarico di vicesindaco e le deleghe alla consigliera Francesca Muccifora, attribuendole seduta stante al consigliere Daniele Pieroni – dicono gli esponenti del comitato –. Come cittadini, ancor prima che come gruppo civico di lavoro, chiediamo cortesemente che la cittadinanza tutta sia informata con urgenza in merito gli esiti della procedura di mobilità che avrebbe dovuto unire e non dividere il Consiglio in nome dell’indiscutibile beneficio che questa avrebbe apportato alla collettività, alle motivazioni reali e dettagliate che hanno portato alla decisione di revocare le deleghe al vicesindaco, fatto senza precedenti nella storia di questo Comune, a come, infine, l’amministrazione intenda portare a termine il mandato in presenza di una situazione di palese scontro ed evidente disaccordo".