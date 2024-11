Il rifugio sicuro. Una Casa per gli animali salvati dai maltrattamenti

Arturo la zebra, Marcello lo zebrasino, i tre bovini Ava, Lily e Scott, il pappagallo Rodrigo, il lama Perù, Alì il cammello, Assan e Asia i dromedari e la leonessa Elsa: sono soltanto alcuni degli animali che potrebbero presto arrivare a Castiglione del Lago. In questo caso si tratta dei reduci del Circo Martin, che la Lega Anti Vivisezione ha strappato ad una vita di stenti dopo oltre dieci anni di battaglie legali. Ma a Castiglione del Lago, dove sorgerà "La casa degli animali LAV", oltre 80 ettari vicini al Lago Trasimeno, acquistati grazie ai sostenitori dell’associazione che man mano diventeranno un luogo sicuro dove accogliere gli animali vittime di sfruttamento e maltrattamento, troveranno pace anche gli animali sopravvissuti all’isola-carcere di Gorgona, scampati alla macellazione con un accordo che ha visto chiudere il macello dell’istituto penitenziario e 47 bovine sequestrate da un allevamento da latte che le deteneva in condizioni terribili. E’ stato presentato ieri il progetto che vedrà già fra poche settimane arrivare i primi animali, man mano in costruzione anche grazie all’aiuto di esperti agronomi, consulenti, etologi e veterinari, adempiendo alle normative vigenti in termini di biosicurezza ed incolumità pubblica. "La casa degli animali LAV" sarà uno spazio unico all’interno della regione, dell’Italia e del mondo, che promuoverà sensibilità ambientale e sosterrà le economie locali attraverso anche un turismo consapevole. "Il rifugio - ha dichiarato Felicetti Presidente LAV - sarà luogo unico nel suo genere per grandezza e varietà dove sviluppare programmi di eccellenza nell’educazione delle giovani generazioni al superamento della cattività degli animali, nel pieno rispetto degli animali che passano da numeri a singoli individui ognuno con il proprio nome, e offrirà strumenti per la didattica per ampliare la consapevolezza sui maltrattamenti e attivare progetti etologici ed etici anche con Amministrazioni e Forze di Polizia". I primi animali saranno accolti già da dicembre: saranno 130 tra ovicaprini e bovini, già affidati a LAV e provenienti da diverse situazioni drammatiche di sfruttamento ed illegalità. "Siamo felici che il territorio possa ospitare una realtà di speranza e di rinascita: questo luogo sarà un polo di informazione, divulgazione e accoglienza anche per chi ama e rispetta gli animali, stimolando un turismo sostenibile e promuovendo anche l’economia locale" ha dichiarato Matteo Burico, Sindaco di Castiglione del Lago.