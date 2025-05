Il patrimonio librario sarà digitalizzato

Al via in Umbria due progetti di ricerca ritenuti strategici per la digitalizzazione del patrimonio artistico e librario della Regione. "Stiamo creando una sorta di grande ‘biblioteca digitale’ regionale, una vera e propria Digital Library delle opere d’arte e dei beni cartacei" ha spiegato il vicepresidente della Giunta Tommaso Bori. "Ci stiamo impegnando - ha detto ancora Bori - per digitalizzare il patrimonio artistico e i beni librari di proprietà della Regione Umbria, rendendoli più accessibili, più facili da studiare e valorizzare attraverso due nuovi progetti finanziati dal Pnrr che puntano sull’innovazione per la cultura e la tutela del patrimonio". Bori - in una nota di Palazzo Donini - , ha spiegato che l’obiettivo di una delibera approvata dalla Giunta regionale autorizza l’avvio dell’iter per l’assegnazione di due assegni per ricerche collegate al processo di digitalizzazione dei beni culturali in corso grazie al finanziamento Pnrr. "La Digital Library delle opere d’arte e dei beni cartacei di proprietà della Regione permetterà di poter consultare online le schede dettagliate di dipinti, sculture, documenti antichi e volumi storici conservati nei nostri palazzi o affidati ad altri enti.