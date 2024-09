Il parcheggio Ellera 2000 è pronto: "Spazio per tutti al posto del degrado"

Quello spazio era nel degrado da anni: commercianti e residenti hanno condotto una battaglia infinita, ma alla fine – e con notevole ritardo – la soluzione è arrivata. Si tratta del parcheggio del complesso Ellera 2000, dove sono stati quadruplicati i posti auto fino ad oggi esistenti con oltre 100 posti auto in più al servizio di attività commerciali, servizi, centro medico, residenti e centro socio culturale. Dopo un restyling profondo, la struttura è completata e verrà inaugurata sabato alle 10.

"Un nuovo parcheggio al posto del degrado – sottolinea il sindaco Lorenzo Pierotti, che ha mantenuto per sé la delega alle infrastrutture - I nuovi parcheggi riusciranno ad ospitare 134 auto rispetto alle 32 di oggi creando una situazione più ‘ordinata’ nella zona centrale di Ellera, tra il Centro Commerciale La Galleria ed il complesso di Ellera 2000". Pierotti ricorda che "per il termine dei lavori e la messa a disposizione dell’opera i tempi stimati erano di circa 7 mesi, ce ne sono voluti 11 ma ne è valsa la pena.

Il risultato è un grande parcheggio pubblico, dove era veramente necessario, al posto di una situazione di trasandatezza e incuria che durava da tantissimi anni".

L’investimento riguardante esclusivamente il parcheggio è di circa un milione di euro tratti dal contributo ottenuto dal Comune tramite bando Pnrr per un totale di circa due milioni destinato ad un intervento che prevedeva altre opere di miglioramento per aree verdi e sistemazione di piste ciclopedonali in diverse parti del territorio.

"Tra pochi giorni ad Ellera avremo una situazione decisamente più curata e ordinata rispetto al passato - conclude Pierotti, - abbiamo intenzione inoltre di rendere il quartiere di Ellera più funzionale ed anche più bello da vivere quotidianamente. Già dal prossimo bilancio interverremo per migliorare la pubblica illuminazione e l’arredo urbano in generale".