"Il parcheggio è pronto ma resta chiuso"

BASTIA UMBRA – Parcheggi pronti ma non sono ancora disponibili. E’ quanto lamentano le consigliere Catia Degli Esposti e Jessica Migliorati (nella foto) della lista Civica per Bastia. "Nei primi giorni dello scorso mese di ottobre – dicono - abbiamo presentato al consiglio comunale una mozione per rendere fruibile alla città i 70 posti auto già realizzati nel parcheggio dell’area del PAIM Franchi, situato in prossimità dell’Ufficio postale e molto vicino a piazza Mazzini. Il parcheggio si presentava allora completamente realizzato, ma in stato di abbandono e degrado, recintato e non utilizzabile da alcuno. Nei giorni successivi la sindaca Paola Lungarotti annunciava, via social, che tutto era già stato fatto in quanto all’apertura del parcheggio per le festività natalizie".

La giunta – viene ancora rimarcato da Civica per Bastia - ha approvato lo schema di accordo tra Prelios SGR s.p.a. e Comune per uso pubblico dei parcheggi del PAIM Franchi, stabilendo un temporaneo uso pubblico con manutenzione da parte del Comune su aree che comunque sono e rimarranno di proprietà privata. "La nostra mozione, peraltro approvata all’unanimità dall’intero consiglio comunale – aggiungono le consigliere Degli Esposti e Migliorati - è stata la sollecitazione necessaria ad accelerare un percorso che, forse, era già nelle intenzioni dell’Amministrazione, ma con un percorso ancora tutto da avviare per rendere disponibile a tutti quell’opera da tanto attesa e senza dubbio necessaria. Eppure anche stavolta l’annuncio del ‘tutto già fatto’ è fallito, facendo passare un ulteriore mese senza aver visto la conclusione dell’opera che avrebbe dovuto aumentare la disponibilità di posti auto".