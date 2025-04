Il “Gran Galà del Musical“ irrompe al Pavone . Venticinque artisti per uno show cantato dal vivo

Il musical riapre le porte del teatro Pavone con un doppio spettacolo in scena questa sera e poi sabato 3 maggio, sempre alle 21.15. I riflettori sono tutti per il “Gran Galà del Musical“, spettacolo di Masque - Produzioni Teatrali in collaborazione con la compagnia Innuendo, interamente dedicato ai brani più celebri del repertorio italiano e stranieri: uno show interamente cantato dal vivo che celebra i più grandi musical di sempre, in un viaggio coinvolgente tra note, emozioni e coreografie spettacolari per rendere omaggio al teatro musicale in tutta la sua forza espressiva. Sul palco, si esibiranno 25 artisti tra cantanti, attori e performer di talento, guidati da Matteo Angeletti (nella foto), cantattore e coordinatore artistico dello spettacolo che gli organizzatori presentano come "un evento unico, dove la passione e l’energia si fondono per un’esperienza imperdibile per gli amanti del musical, pensata per emozionare e sorprendere tutti".

Tra i pezzi che verranno proposti ci sono estratti dai “I Miserabili“, “Grease“, “Il fantasma dell’Opera“, “Mamma mia“, “Wicked“ passando per “The Lion King“ e “Shrek“ secondo la formula di “Masque“, ensemble di attori, performer, danzatori, musicisti e scenografi e scrittori nato dalla passione per il teatro e dalla volontà di raccontare storie capaci di emozionare, provocare e far riflettere, sempre con l’obiettivo di "portare in scena spettacoli che lascino un segno, esplorando generi diversi come prosa, musical, spettacoli musicali, offrendo al pubblico un’esperienza teatrale sempre coinvolgente, autentica originale e significativa". I biglietti si possono prenotare al numero 351.6659905 e su www.masquespettacoli.com.