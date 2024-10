I risultati del sondaggio Swg. Proietti ora è leggermente avanti: "Ma la partita è in equilibrio"

Il sorpasso c’è stato. Almeno nell’ultimo sondaggio sulle elezioni regionali in Umbria realizzato da Swg per conto di Avs. Il campione di intervistati alla domanda su quale candidata presidente vioterà il 17 e 18 novembre si è espresso così: Stefania Proietti (centrosinistra) ha raccolto tra il 47 e il 51% dei consensi, Donatella Tesei (centrodestra) tra il 45,5 e il 49,5. Il valore medio ‘grezzo’ sarebbe dunque di 49 punti per la sindaca di Assisi e di 47,5 per la governatrice uscente. Ma è evidente, che come spiega la stessa Swg, "il contesto è ancora molto equilibrato". E soprattutto c’è una quota di indecisi che è del 25%. Colpisce subito un dato: "Una quota cospicua del bagaglio di voti di Proietti – spiega Swg - non è ancora del tutto consolidato (voto probabile) e quindi va fidelizzato. Il potenziale di consenso aggiuntivo è formato soprattutto da elettori moderati di centrodestra delusi dalla Tesei". Come al solito, insomma, a fare la differenza sono sempre i moderati. Quanto ai partiti – ma qui i sondaggi sono molto meno precisi - la situazione vede il Pd al 29,5%, Avs al 6,5% e il Movimento 5 Stelle al 4%. Le altre liste di centrosinistra tra l’1,5 e il 3%. Nel centrodestra FdI sarebbe al 24,5%, Tesei presidente al 6% come la Lega e FI all’8%. Poi Bandecchi con l’1,5% e Noi Moderati 1%. E proprio a proposito di Bandecchi, l’allenza con Tesei appare controversa: "E’ apprezzata dal 38% degli elettori di Tesei, ma il 30% disapprova". L’indagine è stata effettuata con metodo Cati-Cami-Cawi su un campione di 1.000 soggetti maggiorenni residenti in Umbria, distribuiti per provincia di residenza, sesso ed età. Interviste effettuate tra il 21 e il 28 ottobre 2024. Il margine d’errore statistico dei dati riportati è del 3,1% a un intervallo di confidenza del 95%.