I dipendenti Amazon alla Colletta Alimentare

MAGIONE – Anche un gruppo di dipendenti Amazon del deposito di smistamento di Magione ha preso parte alla Colletta Alimentare presso uno dei supermercati aderenti all’iniziativa, a fianco dei volontari di Banco Alimentare: la storica iniziativa dell’associazione che promuove il recupero e la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Dal 18 novembre al 16 dicembre, i clienti di Amazon.it potranno effettuare la propria donazione scegliendo tra una selezione di prodotti tra cui sughi, biscotti e alimenti per l’infanzia, tramite l’apposita pagina Amazon.itbancoalimentare. Inoltre, Amazon ha partecipato alla Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, insieme a Fondazione Banco Alimentare, promuovendo l’iniziativa in tutte le proprie sedi in Italia, dai centri logistici agli uffici aziendali.

La stessa Amazon ha inoltre annunciato una donazione di 200.000 euro a favore della Fondazione e di otto Organizzazioni Banco Alimentare regionali, che permetterà di contribuire alla copertura dei costi logistici generati dalla Colletta Alimentare, fornendo inoltre supporto per la consegna dei prodotti raccolti. Al termine dell’iniziativa, Amazon donerà a Fondazione Banco Alimentare il margine ottenuto da tutte le vendite effettuate nell’ambito del progetto.