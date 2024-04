Gubbio, volontari in piazza. Mobilitazione per comprare macchinario all’avanguardia

Tra le tante associazioni che operano nel territorio eugubino riveste un ruolo importante, per supporto e iniziative promosse, l’AELC (Associazione Eugubina per la lotta contro il Cancro). Sarà un weekend, quello ormai in procinto di arrivare, di significativa rilevanza per l’associazione eugubina, che sabato 20 e domenica 21 aprile sarà presente in Piazza 40 Martiri e al sottopassaggio di via Cavour per promuovere la campagna di tesseramento per il 2024. Campagna che, peraltro, è già partita lo scorso fine settimana e che può essere sostenuta anche nei giorni infrasettimanali, quando i volontari saranno al Centro commerciale Ferratelle Conad e all’ospedale di Gubbio Gualdo Tadino. Oltre all’aiuto costante "che ci permette di stare vicino ai malati oncologici e alle loro famiglie, di aiutarli nei momenti più critici e di affiancare medici, infermieri e tutti coloro che quotidianamente combattono contro il cancro", scrive l’associazione, i fondi ricavati dalla campagna di tesseramento di quest’anno saranno devoluti per un altro importante progetto. L’AELC, infatti, vuole portare a termine l’acquisto di un macchinario che finalmente permetterà ai malati oncologici di affrontare la chemioterapia senza perdere i capelli, con tutto quello che significa in termini di impatto psicologico, soprattutto per le donne. Si tratta di un’attrezzatura che funziona nel 97% dei casi e che può fare un’importante differenza per i malati di cancro. Tante le attività che l’associazione ha condotto nel corso del 2023, su tutte l’assistenza continuativa palliativa domiciliare, servizio regolato da apposita convenzione stipulata con la USL Umbria 1 con 191 pazienti che ne hanno usufruito. Tra gli effetti positivi di questa iniziativa si può annoverare la riduzione dei ricoveri in ospedale, e conseguentemente anche il decesso dei pazienti presso il proprio domicilio. Inoltre, sono stati evidenziati una riduzione dei costi, il miglioramento della qualità della vita, l’assenza di liste d’attesa e la conferma dell’ottima integrazione che può intercorrere tra pubblico e privato. L’AELC provvede anche al trasporto dei malati presso l’Ospedale di Città di Castello e di Branca per Day Hospital, ma grazie anche all’attività promozionale sono stati acquistati due isteroscopi, uno spirometro portatile, un videocolposcopio e delle aste porta flebo poi donate alle strutture ospedaliere.