’Gubbio soccorso’ ha un nuovo mezzo

L’associazione Gubbio Soccorso ha sposato il progetto “Muoversi & non Solo”, in collaborazione con l’azienda Eventi Sociali. L’iniziativa è stata presentata alla presenza del presidente dell’associazione Gubbio Soccorso Gianmarco Serbassi, l’assessora comunale Simona Minelli insieme ai rappresentanti di Eventi Sociali. "La nostra associazione – ha commentato Serbassi – ha estremo bisogno di questo progetto, perché vogliamo garantire ogni giorno un servizio sicuro e di qualità alle tante persone che si rivolgono a noi". ’Gubbio Soccorso’ riceverà una nuova Dacia Duster in comodato d’uso per quattro anni, che sarà utilizzata per i servizi.