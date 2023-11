Grande successo, la mostra del tartufo prolungata fino a domenica

La Mostra Mercato del Tartufo Bianco si prolunga fino a domenica. La

decisione è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri e conferma il significativo successo che la manifestazione è riuscita a garantire anche quest’anno, accogliendo espositori e visitatori da tutta Italia. A conferma dell’appeal che la Mostra porta con sé c’è anche la quasi unanime concordia nel proseguire fino a domenica da parte degli espositori ormai posizionati nel parcheggio di Piazza Quaranta Martiri dallo scorso 28 ottobre. Solo un espositore, a causa della lunga distanza che dovrà

percorrere per tornare a casa, in Sicilia, non ha potuto prolungare la sua permanenza nella città eugubina. Questa scelta favorisce il turismo in generale: dalle strutture

ricettive che ospitano partecipanti e visitatori fino ai ristoranti e a tutti i servizi che la città di pietra propone e fornisce ai turisti.