Gli incarichi per direttori di struttura complessa

Procede in maniera "celere e costante" l’applicazione del protocollo d’intesa tra Regione e Università, firmato lo scorso gennaio, in merito alla nomina dei direttori di strutture complesse, da parte della Direzione dell’Azienda ospedaliera di Perugia. Dal primo dicembre assumono l’incarico di direzione, della durata di cinque anni, il dottor Manuel Burdese per la struttura complessa di Nefrologia e il dottor Francesco Borgognoni per la Centrale unica regionale del 118. Burdese, cuneese, classe 1973, è in servizio dal 2005 a tutt’oggi nella Scu di Nefrologia, Dialisi e Trapianto dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria "Città della Salute e della Scienza" di Torino, centro di riferimento regionale e nazionale per i trapianti di rene. Francesco Borgognoni, perugino, classe 1960, dal 1994 al 1999 ha prestato servizio nei presidi ospedalieri di Città di Castello, Assisi, Passignano, Castiglione del Lago, Spoleto e Foligno.