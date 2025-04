Cucinelli "Ragazzi, credete nel vero amore"

”Mi piace immaginare questo riconoscimento come un tributo alla famiglia e in particolare ai nipotini che rallegrano la mia anima. E mi rivolgo ai giovani, invitandoli a una nuova umanistica rivoluzione, ad essere custodi e paladini di un nuovo contratto sociale con il Creato”. Emozione e orgoglio risuonano nelle parole di Brunello Cucinelli che ieri, nell’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” a Caserta ha ricevuto, da parte del Dipartimento di Architettura, il Dottorato di ricerca honoris causa in “Design per il Made in Italy: Identità, Innovazione e Sostenibilità” (nelle foto). L’imprenditore mecenate di Solomeo è stato insignito per le "sue abilità imprenditoriali e il suo indubbio valore umano e spirituale, per il suo profilo internazionale e i valori etici della sua imponente attività imprenditoriale", ha sottolineato il rettore Gianfranco Nicoletti, davanti a una platea affollatissima.

Insieme alla famiglia al completo c’erano il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini (ha definito Cucinelli “mecenate onorabile oltre che mercante onorevole, che crea benessere per la comunità”), Ornella Zerlenga, direttrice del Dipartimento di Architettura, Alessandra Cirafici, coordinatrice del Dottorato di ricerca di interesse nazionale che coinvolge 28 Atenei di tutta Italia, i rettori di altre università, ma anche le autorità, tanti studenti e gli amici di una vita arrivati da tutto il mondo.

A tutti loro Cucinelli ha raccontato il suo pensiero, la sua visione e i suoi ideali nella Lectio doctoralis dal titolo emblematico “Il Genius Loci, Maestro delle Arti” dove ha parlato di bellezza e custodia dello “Spirito dei luoghi”, come pure di Capitalismo Umanistico e Umana Sostenibilità, ma ha anche sottolineato l’importanza di dedicare il giusto tempo alla cura della propria anima. E’ la storia della sua vita quella che filtra dalla prolusione, la nascita in una famiglia contadina, il rapporto con la terra e il vivere secondo natura (“da lì viene la miscela tra arte, cultura e bellezza”), i dieci anni al bar “che sono stati l’Università della vita” e poi il legame assoluto con l’Umbria, la lezione di San Benedetto e San Francesco. Un capitolo è dedicato all’architettura, dagli antichi greci fino a Vitruvio. E’ sulla base dei suoi concetti “che abbiamo immaginato di costruire un’impresa solida, utile, bella e direi anche aggraziata, per ricercare il giusto equilibrio tra profitto e dono, tra economia ed etica, nel rispetto della dignità di tutti gli esseri umani. A Solomeo abbiamo provato ad ascoltare il Genius loci, maestro delle arti nella conservazione ed edificazione del borgo e della valle. Questo è il dono immenso che ci dà l’architettura”.

E soprattutto il re del cashmere vuole rivolgersi ai tanti giovani presenti per trasmettere fiducia, nel segno della speranza in un futuro affidato a loro. “Tornate a investire nei grandi ideali, studiate il giusto e siate innamorati pazzi, fatevi ispirare da Ovidio con la sua Arte di Amare. Credete nel sentimento, nell’immaginazione, nella creatività, alleggeritevi dal “mal dell’anima” che ci accompagna per la vita”. I ragazzi applaudono convinti e Cucinelli rilancia: “I Greci sapevano che mente e anima sono necessarie alla persona umana, e per questo avevano Apollo e Dioniso. Soprattutto ai giovani, protagonisti di una nuova umanistica rivoluzione all’alba di un Tempus novum, spetta di seguire la saggezza greca, sintetizzata nelle frasi iscritte sul Tempio di Delfi: ’Conosci te stesso’ e ’Nulla di troppo’“. Con un consiglio finale: “Quando l’animo è pesante, uscite fuori a guardare il cielo e le stelle e tutto si riequilibra”