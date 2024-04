Giorgio Fioretto nuovo segretario dello Spi Cgil del Trasimeno

CASTIGLIONE DEL LAGO - Giorgio Fioretto è il nuovo segretario generale dello Spi Cgil del Trasimeno. L’elezione è avvenuta venerdì, al termine dell’assemblea generale della Lega pensionati che si è svolta, alla presenza del segretario generale dello Spi Cgil provinciale di Perugia, Fabrizio Fratini. Fioretto, 70 anni, di Città della Pieve, per molti anni dirigente Telecom, ha ricevuto 26 voti favorevoli, un solo voto contrario, e una scheda bianca. Il nuovo segretario subentra a Ilario Del Buono che ha guidato lo Spi Cgil del Trasimeno negli ultimi sei anni e al quale è andato l’abbraccio di tutti. I migliori auguri di buon lavoro e un ringraziamento per il contributo dato alla organizzazione dai vertici regionali poichè la contrattazione sociale che lo Spi porta avanti sul territorio è una parte fondamentale dell’attività del sindacato, perché spesso le scelte delle amministrazioni, ad esempio in materia di tasse e tariffe, possono essere determinati per l’equilibrio economico delle famiglie. Ecco perché il ruolo delle Leghe pensionati sul territorio è così importante.