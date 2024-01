Formazione

FOLIGNO Riparte il “Master Cavalieri di Giostra“ organizzato dall’Ente Giostra della Quintana, alla terza edizione. L’iniziativa del Master si rivolge a giovani con un’adeguata preparazione tecnica di base conseguita in scuole affiliate Fise e che vogliano specializzarsi nel settore delle giostre antiche. Il progetto è rivolto, inoltre, a fornire un’adeguata preparazione anche al personale delle scuderie rionali con riferimento alle più opportune tecniche di allenamento e di tutela del benessere del cavallo. Anche in questa edizione i giovani cavalieri saranno seguiti dal conte Ranieri Campello, già olimpionico nella specialità del completo di equitazione ai Giochi di Seoul 1988 e di Atlanta 1996 e dall’ex cavaliere di Giostra, Lorenzo Paci. Anche per questa edizione il Master si terrà al Centro Fise di quest’ultimo, a Foligno. Sul sito dell’Ente Giostra della Quintana sono presenti i moduli per l’iscrizione al Master e tutte le ulteriori informazione necessarie. Il Master Cavalieri si è rivelato, nel 2023, un elemento importante per quanto riguarda il futuro della Giostra e come valore aggiunto rispetto alle altre manifestazioni equestri. Diversi cavalieri, infatti, hanno preso parte alla Giostra entrando a supplenza dei titolari e poi sono stati confermati per le edizioni della Quintana 2024.