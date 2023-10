Festival pianistico. Al Museo archeologico il concerto di Kigushi

2 Nell’ambito del festival pianistico “Autunno in musica al Manu”, il secondo appuntamento, oggi alle 17, in collaborazione con Ars et Labor, si terrà nel salone Umbri ed Etruschi del Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria. Ad esibirsi sarà il pianista Yuto Kigushi. In programma brani di Scarlatti, Brahms, Khachaturian, Debussy, Skrijabin.