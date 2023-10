Esperienze di co-housing. La prima struttura al lago

PIEGARO - Sorgerà a Castiglion Fosco nel comune di Piegaro la prima struttura del Trasimeno adibita ad esperienze di co-housing per persone con disabilità. Il progetto denominato "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", finanziato con fondi Pnrr, è stato presentato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno a Castiglion Fosco. Il cuore del progetto è rappresentato dalla ristrutturazione dell’ex edificio scolastico di Castiglion Fosco, di proprietà del Comune di Piegaro. Qui saranno ricavati due gruppi di appartamenti per co-housing da sei posti ciascuno, uno al primo e uno al secondo piano dell’edificio. Ogni appartamento avrà sei camere singole con bagno, una cucina, un soggiorno-salotto e una camera con bagno aggiuntiva per un eventuale operatore dell’assistenza che sarà reperito tramite affidamento a ditta esterna. Saranno previsti inoltre spazi comuni al pian terreno dell’edificio da destinare a lavanderia-stireria, a sale per attività di relazione e socializzazione e uno spazio come sede di corsi di formazione. Tale spazio per la formazione sarà dotato di strumentazione informatica e di sistemi innovativi di domotica. I lavori sono già partiti e si conta di portarli a conclusione entro dicembre 2023. Sono intervenuti all’incontro pubblico i sindaci di Piegaro Roberto Ferricelli e di Panicale Giulio Cherubini nel ruolo di assessore alle Politiche Sociali dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, Emilio Abbritti Direttore del distretto Sanitario del Trasimeno, Caterina Magliocchetti, responsabile unità di valutazione dei disabili adulti del distretto Trasimeno, Alessandra Todini, responsabile dell’Area Sociale dell’Unione dei Comuni e Joseph Flagiello per Felcos Umbria.