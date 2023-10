Elezioni, il ’centro’ ha le mani libere: "Troppi tavoli con i soliti soggetti"

"Stiamo portando avanti un lavoro serio da presentare alla città attraverso giovani con idee fresche, mentre vediamo fin troppi tavoli con sempre gli stessi soggetti". Così Filippo Gentili, uno dei coordinatori di Foligno24, il gruppo nato dal patto di ferro tra Azione, Italia viva e CiviciX. Intesa che va avanti, nonostante la rottura tra Azione e Iv a livello nazionale. "C’è CiviciX che fa da equilibratore", scherza Gentili. Nessun gioco è ancora chiuso, le opzioni sono ancora tutte sul tavolo e i giorni frenetici. "Abbiamo parlato con Alternativa popolare, con PattoXFoligno e con il Pd. In questo momento si fa a gara con i nomi, ma pochi partono dai contenuti. Noi parliamo di temi: il futuro dell’ex Zuccherificio, ambiente, sostenibilità, natalità, lavoro. In base a questo – continua Gentili – stiamo cercando internamente un nome che possa rappresentarci. Di certo ascolteremo e valuteremo anche le figure che metteranno in campo gli altri e, se ci convinceranno, non esiteremo ad appoggiarli". Quindi antenne alzate, chat in ebollizione e gioco di scacchi: "Di certo avremmo preferito essere coinvolti su contenuti e programmi. Partire dai nomi è uno stile che non ci riguarda, tanto che c’è chi ha lasciato precedenti esperienze proprio in disaccordo sui metodi". Nei bilaterali avuti: "Al Pd e a Patto abbiamo detto che a noi le guerre interne non ci interessano, vogliamo sapere che progetto dare alla città". "Con Presilla, valido candidato di impostazione civica, abbiamo avuto una chiacchierata positiva, ma dobbiamo capire quali programmi e iniziative si intende mettere in campo". Intanto il 13 novembre alle 18 al San Carlo,si parlerà di natalità con la deputata Elena Bonetti e con Gigi De Palo, presidente della Fondazione Per la Natalità. "È finita l’epoca del bipolarismo, esistono solo temi trasversali", conclude Gentili.

Alessandro Orfei