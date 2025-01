Ecco i mastelli intelligenti. Così i rifiuti sono tracciabili

Mastelli intelligenti e inclusivi. Sono quelli che utilizzano i cittadini di Castiglione del Lago, Passignano sul Trasimeno e Magione per la raccolta differenziata porta a porta, a seguito della riorganizzazione dei servizi attuata da Tsa. I contenitori per la raccolta di carta, umido e residuo secco, oltre ad essere “taggati“, ovvero essere dotati di un sistema di tracciabilità del servizio di raccolta, riportano la descrizione del rifiuto a cui sono destinati in alfabeto braille. I mastelli, in questo modo, possono essere utilizzati, in completa autonomia, anche da utenti ipovedenti.

"La sostenibilità ambientale è un impegno che ogni cittadino deve assumersi anche con piccoli gesti quotidiani. L’inclusione è un dovere che aziende come la nostra non possono disattendere. Rendere il servizio sempre più accessibile ed efficace è uno dei nostri obiettivi", così commenta il presidente di Tsa, Federico Malizia. "Anche con questo tipo di accorgimenti proseguiamo nel nostro compito di avvicinare l’azienda a tutti i cittadini. A cui chiediamo di condividere un impegno collettivo che è quello di un ambiente migliore per il presente e per il futuro", sottolinea il consigliere delegato Alessio Lutazi.