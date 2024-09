Due segnalazioni nel Ternano. Ora si disinfesta

TERNI - Due segnalazioni relative a casi di Dengue in altrettanti centri della provincia di Terni. Dagli elementi forniti dall’Usl 2 non appaiono collegati. Nella serata dell’11 settembre le autorità sanitarie hanno ricevuto una segnalazione dalla Ast Pesaro-Urbino in una residente nel comune di Fano che aveva soggiornato dal 2 al 6 settembre a Ferentillo. La Usl spiega che seguendo le direttive del piano nazionale è stata proposta una disinfestazione straordinaria anti-zanzara della zona dove aveva vissuto la donna per prevenire potenziali contagi secondari che potrebbero essere veicolati dalla zanzara tigre. Il Comune di Ferentillo ha quindi reso noto che sarà attuata "non appena le condizioni meteo lo consentiranno". Ieri è pervenuta all’Usl dall’Azienda ospedaliera di Terni una segnalazione per un caso di febbre Dengue in una residente nel comune, di rientro dall’India. Anche in questo caso sarà predisposta una disinfestazione.