Droga, tre arresti a Umbertide

Tre arresti a Umbertide nell’ambito non di una vasta operazione antidroga che si è conclusa con l’emissione un’ordinanza di custodia cautelare che ha portato all’arresto di 70, su 83 indagati. I tre, cittadini albanesi, si trovano in carcere con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. L’operazione dei carabinieri è stata coordinata dalla Dda di Firenze con il supporto delle forze di polizia albanese, spagnola, olandese e tedesca, in altri Paesi dell’Unione Europea. Gli arresti domiciliari sono stati disposti a carico di 8 indagati e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altri 4. Nell’ambito dell’operazione è stato effettuato il sequestro per equivalente della somma di oltre 5 milioni di euro, ritenuta provento dell’attività illecita. L’indagine, condotta dal 2019 al 2021, ha portato a individuare un presunto traffico di stupefacenti (cocaina, eroina, mdma, hashish e marijuana) introdotti in Italia dall’Albania (attraverso le coste pugliesi) o dall’Olanda, per poi essere in parte smerciati nella provincia di Firenze, in parte dirottati su altre "piazze" del territorio italiano o in Germania. Sono state individuate quattro diverse strutture criminali che avrebbero cooperato tra loro, composte da cittadini italiani e albanesi. I tre di Umbertide avrebbero rappresentato il “terminale“ sul territorio.

elleffe