I 150 anni del Cai Iniziano le manifestazioni. E l’assessore Vossi scala per primo la torre

E’ stato il primo ad arrampicarsi sulla “torre“ montata in piazza IV Novembre. Parliamo dell’assessore allo sport Pierluigi Vossi, che in quattro e quattr’otto, agile come un gatto, ha compiuto la scalata assicurato ad un’imbracatura e munito di caschetto. Così la sezione di Perugia del Club Alpino Italiano ha celebrato la prima giornata delle manifestazioni in programma per il 150° anniversario dell’associazione. Si potrà sperimentare la torre anche questa mattina e oggi pomeriggio, mentre fino al 7 giugno alla sala Cannoniera della Rocca Paolina è allestita la mostra fotografica “150 anni di montagne“; seguiranno raduni e incontri alla sala dei Notari. In piazza, con l’assessore e altri volontari, anche la presidente Debora Salani. "Oggi siamo qui per festeggiare 150 anni di storia, infatti la nostra sezione fu fondata da Giuseppe Bellucci nel 1875. Da allora il nostro legame con la città è sempre stato molto forte. Lo dimostra il numero dei soci: siamo arrivati a quota 1.100. Facciamo molte attività: dall’alpinismo all’escursionismo, al torrentismo, comprese diverse iniziative che coinvolgono i giovani dagli 8 ai 17 anni con appositi formatori, il nostro fiore all’occhiello. Abbiamo anche un gruppo under 30 che interpreta la montagna come piace a noi, ossia con lo spirito dell’avventura, senso della responsabilità, rispetto per l’ambiente, condivisione. Ultimamente, ci occupiamo poi di “montagna terapia“, progetto che segue ragazzi psichiatrici. Un’ esperienza straordinaria anche per noi... ".

Silvia Angelici