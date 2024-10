Dopo-sisma, sorrisi a scuola. Ecco gli armadietti colorati

Sessanta armadietti belli, capienti, coloratissimi: una nota di allegria in più nella nuova e già colorata ed accogliente scuola media di Pierantonio, inaugurata appena una settimana fa. Si tratta di una donazione, resa possibile grazie ai 6.700 euro raccolti dalla Pro loco e dall’associazione Pierantonio sport, avvenuta ieri mattina. Presenti insieme agli studenti la preside Paola Avorio, Marcello Fiorucci e Filippo Fumanti, rispettivamente presidente e vice presidente dei due sodalizi. La somma è solo una piccola dei 94mila euro raccolti in seguito a una sottoscrizione aperta da "Pierantonio Sport" dopo il terremoto e di alcune iniziative della Proloco.

Ha detto Fumanti: "Appena saputo che in paese sarebbe stata inaugurata una nuova scuola media abbiamo deciso di devolvere parte del denaro per l’acquisto di suppellettili. C’è ancora una bella cifra a disposizione e con tutte le realtà della frazione stiamo valutando come meglio spenderli per far ripartire Pierantonio". Il presidente Fiorucci gli ha fatto eco: "Quando la dirigente scolastica ci ha chiesto aiuto non abbiamo esitato. Siamo molto soddisfatti di aver collaborato per raggiungere questo obiettivo". Paola Avorio ha ringraziato le associazioni che "con uno sforzo economico e organizzativo notevole, hanno compiuto questo gesto per la scuola di cui c’era tanto bisogno. Gli armadietti permetteranno ai ragazzi di responsabilizzarsi ancora di più, prendendosi cura del proprio spazio che lasceranno in eredità agli studenti che verranno dopo di loro".

Pa.Ip.