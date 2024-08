Dopo Gadjiev la trasferta a Sansepolcro

CITTÀ DI CASTELLO – Dopo l’apertura con il pianista Alexander Gadjiev e i primi eventi, prosegue il Festival delle Nazioni dedicato al Portogallo. L’appuntamento di stasera è in trasferta a Sansepolcro alle ore 21 al teatro della Misericordia che accoglierà lo spettacolo a cura di Caterina Casini dal titolo "Radio Renascenc¸a trasmette Gra^ndola, Vila morena", per celebrare i 50 anni dalla Rivoluzione dei Garofani.

Molte le storie rintracciate e raccontate nello spettacolo, soprattutto attraverso le voci delle donne, grandi protagoniste di questo momento della storia portoghese, grazie anche alla collaborazione dell’Arquivo dos Dia´rios di Lisbona che, dicono gli organizzatori, "ringraziamo particolarmente nella persona di Clara Barbacini". Le musiche sono di Antonio Giacometti e lo spettacolo è una prima esecuzione assoluta. Sempre oggi alle ore 18 a Città di Castello all’ Auditorium San Giovanni Decollato "Omaggio a Giacomo Puccini" in occasione dei cento anni dalla scomparsa (evento in collaborazione con la Fondazione Luciano Pavarotti). Sul palco Giulia Mazzola soprano, Oronzo D’Urso tenore, Matteo Torcaso baritono accompagnati al pianoforte da Paolo Andreoli. In programma celebri arie da camera di Giacomo Puccini e altrettanto famose arie tratte dalle opere immortali quali Turandot, Bohème, Madama Butterfly, Tosca.