Donne al vertice. È un’Umbria di ’quote rosa’

C’erano una volta, in ordine cronologico, Giorgio Casoli, Mario Silla Baglioni, Mario Valentini, Gianfranco Maddoli, Renato Locchi. E poi a Palazzo dei Priori giunsero gli under 40 Wladimiro Boccali e Andrea Romizi, che cambiò colore al governo di Perugia. A giugno è arrivato il ciclone Vittoria. E lì si è rotto il fronte: per la prima volta, proprio con Vittoria Ferdinandi, Perugia ha un sindaco donna che orgogliosamente si è subito autodefinita ’la sindaca’, "perché mia nonna faceva la maestra e nessuno l’ha mai chiamata maestro". Con l’elezione di Stefania Proietti alla guida della Regione, Perugia e l’Umbria sono in mano alle donne.