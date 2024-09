Donazione di materiale al Servizio

FOLIGNO Cerimonia di consegna di materiale ludico e testi specifici al Servizio di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza della Usl2. Si tratta di una donazione che ha portato al servizio testi strutturati per la riabilitazione dei disturbi del linguaggio, delle funzioni esecutive, dei disturbi cognitivi e di un computer portatile, utilizzato a scopo riabilitativo; materiale donato dalla famiglia Bonci in memoria del signor Davide, prematuramente scomparso. "Ricevere, in segno di gratitudine e fiducia, un utile e prezioso dono in occasione di un evento avverso, drammatico, è toccante e commovente, un gesto di resilienza vitale che ben rappresenta lo spirito del nostro operare in sanità", così Maria Luisa Bosi, neuropsichiatra infantile del servizio che da circa 15 anni, insieme ad uno staff di logopediste, è impegnata nell’individuazione precoce dei disturbi del linguaggio.