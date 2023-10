“Dolci d’Italia“: tagliato il nastro della kermesse

SPOLETO Al via l’edizione 2023 di Dolci d’Italia, ieri mattina dal Chiostro di San Nicolò con il classico taglio del nastro ad opera di Aldo Amoni, presidente Epta Confcommercio Umbria (organizzatore dell’evento), del sindaco Andrea Sisti, del presidente di Confcommercio Spoleto, Tommaso Barbanera e del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, Dario Pompili. Si passa da 3 a 5 giorni, includendo il ponte del primo novembre. Novità di quest’anno la Tana dei Golosi, dove sarà possibile fare degustazioni di dolci, prendere un tè o un caffè, assaggiare le specialità proposte nel festival. Al Chiostro San Nicolò è possibile visitare l’esposizione dei dolci in vendita e per gli show cooking arrivano a Spoleto personaggi importanti del mondo della pasticceria italiana. Diversi i nomi di rilievo, tra cui Giuseppe Amato, Monica Pannacci, e Renato Ardovino.