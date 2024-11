“Dolci d’Italia“, gran finale. C’è la cheesecake dei record

SPOLETO - Spoleto invasa dai golosi con un gran finale da record. Si conferma un binomio vincente quello tra Spoleto e “Dolci d’Italia“, con una città presa d’assalto per una vera e propria esplosione di folla. Un evento che deve però ancora svelare la sua conclusione in grande stile. È in arrivo, infatti, un finale all’insegna dei record oltre che naturalmente della dolcezza. Il culmine del Festival nazionale dei dolci si raggiungerà oggi pomeriggio quando Corso Garibaldi si trasformerà in una straordinaria pasticceria a cielo aperto. Dalle 16, verrà preparata una cheesecake lunga 60 metri a cura di MenteLocale Foligno. L’impresa è ambiziosa ma è anche una occasione, per gli organizzatori di Epta Confcommercio Umbria, di celebrare con il popolo dei golosi che da venerdì si sta riversando su Spoleto, la passione per i dolci, per vivere un’esperienza indimenticabile. Il dolce, che si preannuncia spettacolare, potrà infatti essere ammirato ma anche gustato. La quinta edizione della kermesse dolciaria arriva quindi al rush finale: un appassionante viaggio tra le dolcezze. Ultimo giorno per ‘Le delizie dello Stivale’ ancora in esposizione nella Sala degli Ori, in via Aurelio Saffi (dalle 10 alle 20), dolci tipici da 16 regioni italiane. Al Chiostro di San Nicolò c’è ancora tempo per il grande mercato dello ‘Sweet Show’ con prelibatezze dolciarie artigianali provenienti da ogni angolo d’Italia, ma anche per la ‘Sweet Academy’ con alcuni dei migliori Pastry Chef del panorama italiano. Alle 15 spazio allo chef Luca Fabbri.