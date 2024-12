Dieci milioni dalla Fondazione Carit: "Fieri di sostenere la comunità"

La Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni stila il bilancio del 2024: 10 miloni di euro per sostenere le iniziative del territorio. Ad illustrare i dati dell’anno che sta per chiudersi è il presidente della Fondazione, Luigi Carlini, che ha sottolineato con soddisfazione come, anche quest’anno, la Fondazione sia riuscita a mantenere il trend erogativo del passato esercizio, perseguendo gli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico previsti dallo statuto. Il rendimento della gestione finanziaria della Fondazione Carit ha permesso di consolidare anche nel 2024 la posizione patrimoniale: "Siamo fieri di aver potuto sostenere la comunità con interventi per oltre 10 milioni di euro, stanziati nei sei settori di intervento e siamo pronti – afferma il presidente Carlini – ad “accompagnare“ il territorio nelle sfide future come deliberato dal Comitato di indirizzo nel documento previsionale 2025 e nel programma triennale di attività 2024-2026". Carlini aggiunge che dal 2016, quando ha assunto la presidenza dell’ente, ad oggi, sono stati deliberati in favore del territorio, per progetti di terzi, iniziative proprie e programmi pluriennali, 77,8 milioni di euro. Tra le iniziative proprie, Carlini ha ricordato lo stanziamento di un contributo di 2,3 milioni in favore del Comune di Terni per i lavori di restauro, manutenzione e riqualificazione del Teatro comunale Giuseppe Verdi. Sono, invece, appena terminati i lavori di restauro e risanamento conservativo delle superfici e dei paramenti murari dell’Anfiteatro romano di Terni, in cui la Fondazione ha investito 1 milione. A Narni il Comune sta ultimando il recupero e valorizzazione della piazza Garibaldi (800mila euro), mentre a Ferentillo è terminato il primo stralcio dell’intervento di manutenzione straordinaria del palazzetto indoor dell’arrampicata sportiva del Comune di Ferentillo. Di grande rilevanza (3oomila euro) è anche il contributo in favore del Comune di Terni per i lavori di riqualificazione del camposcuola “Casagrande“ di Terni.

Tanti gli eventi e gli spettacoli finanziati: i campionati di canottaggio a Piediluco, Umbria Jazz Weekend tornata anche quest’anno a Terni, la dodicesima edizione di Digital Meet, la rassegna nata per favorire l’alfabetizzazione digitale degli italiani. Per quanto riguarda i fondi messi a disposizione della sanità pubblica, la Fondazione nel 2024 ha deliberato un contributodi 351.600 euro in favore dell’Azienda ospedaliera “Santa Maria“ di Terni per l’acquisto di nuove apparecchiature.