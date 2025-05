Darsena e pontile a Tuoro. Investimenti e nuovo look. Tra sostenibilità e sviluppo

Nuovo look per darsena e pontile a Tuoro: investimento da un quarto di milione. "Un intervento atteso e necessario che dimostra come la Regione stia agendo con determinazione per rispondere alle criticità ambientali del Trasimeno e valorizzare il suo straordinario potenziale turistico". Così l’assessore regionale con delega ai laghi e al turismo, Simona Meloni, commenta con soddisfazione la delibera approvata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale all’ambiente Thomas De Luca, che modifica il piano degli interventi per far fronte allo stato di emergenza idrica e dà il via alla riqualificazione della darsena e del pontile dell’area portuale di Borghetto di Tuoro sul Trasimeno. L’intervento, del valore complessivo di 240mila euro, sarà realizzato dall’Unione dei Comuni del Trasimeno e rappresenta una riprogrammazione delle risorse originariamente destinate a un progetto di dragaggio che, nel tempo, si è rivelato non più rispondente alle attuali esigenze operative e ambientali. "Questo intervento sulla darsena e sul pontile di Borghetto non solo migliorerà la funzionalità infrastrutturale – sottolinea l’assessore Meloni –, ma restituirà a cittadini e visitatori un’area più accogliente, sicura e integrata nel contesto naturalistico. È un esempio concreto di come si possano coniugare tutela ambientale, qualità paesaggistica e sviluppo territoriale". Il progetto tiene conto delle mutate condizioni climatiche e ambientali che, negli ultimi anni, hanno aggravato il fenomeno della bassa idrometria del lago e le criticità legate all’accumulo di sedimenti e al degrado delle strutture portuali. Con la riqualificazione di Borghetto, la Regione Umbria compie un passo deciso nella direzione della rigenerazione delle sponde lacustri e della loro piena fruibilità, in coerenza con le politiche regionali di valorizzazione del sistema Trasimeno. "Un ringraziamento – conclude Meloni – va all’assessore De Luca per aver portato in approvazione questa misura condivisa, che rafforza l’impegno corale della Giunta regionale nella tutela del nostro patrimonio idrico e paesaggistico. Il Trasimeno è un simbolo dell’identità