"Dalla Giunta. Tesei 40 milioni"

TERNI "Lavoro, infrastrutture, università: la Regione ha presentato al Governo la proposta di 40 milioni di euro per il finanziamento di progetti specifici riguardanti Terni, nell’ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-27". Così il segretario provinciale della Lega, David Veller, e la vicesegretario regionale, Valeria Alessandrini (nella foto). "La Giunta Tesei - continuano – conferma grande attenzione alle esigenze del comprensorio ternano, facendosi promotrice di proposte in grado di dare concretezza a iniziative fondamentali per lo sviluppo del territorio: 15 milioni per il piano di rilancio del polo chimico, 10 milioni per la bretella Staino-Prisciano, 12 per la riqualificazione di Pentima, 800mila euro per l’immobile di via Saffi e 2,5 milioni per la rotatoria del nuovo ospedale di NarniAmelia. A

questi vanno aggiunti 3 milioni per il completamento della

variante Amelia strada regionale 205".