Dal vento l’energia per 900 famiglie In funzione la nuova turbina eolica

GUBBIO – È stata inaugurata ieri mattina a Castiglione Aldobrando, frazione periferica eugubina, la pala eolica “Il Castiglione”. Alta 68 metri, con il rotore che sviluppa una larghezza di 61 metri, realizzata e di proprietà della cooperativa ’Ènostra’, è stata finanziata direttamente dai consumatori (privati e imprese) ed è ufficialmente il più grande impianto eolico collettivo d’Italia con 1 MW di potenza ed una capacità produttiva di 2.300 MWh annui in grado di soddisfare il fabbisogno annuo di circa 900 tra famiglie ed impresa. Abbatte inoltre circa mille tonnellate di CO2 prodotta da combustibili fossili. E’ la seconda nel territorio, dopo quella realizzata e funzionante dall’ottobre 2021 in località il Cerrone, nella zona del buranese con una capacità produttiva annuale di 2 GWh di energia elettrica capace di garantire il fabbisogno di ben 900 soci.

che ha portato alla realizzazione de “Il Castiglione” ha richiesto ben dieci anni tra opposizioni e ricorsi,compreso quello al Consiglio di Stato presentato dal Comune di Gubbio, che oggi la pensa evidentemente in maniera diversa, Soprintendenza e Provincia nel febbraio 2021. La cerimonia inaugurale è stata preceduta da una conferenza stampa – presentazione svoltasi nella sala consiliare della residenza municipale per iniziativa congiunta Comune ed “Ènostra”. Coordinata da Federica Grandis ha visto i contributi del sindaco Stirati ("Abbiamo creduto sempre in politiche ambientali perseguite concretamente, e la pala eolica è una sfida sulla quale crediamo"), Roberto Morroni, vicepresidente della Regione Umbria ("Le comunità energetiche rappresentano un percorso importante per la produzione di energia da fonti rinnovabili"; ha preannunciato la presentazione di una legge per stimolarle), Sara Capuzzo, presidente di Ènostra, Nazzareno Gabrielli, direttore Banca Etica, Gianmarco Papi, tecnico eolico, Danilo Valenti, Legacoop Umbria, Giorgio Nanni, Legacoop Nazionale, Maurizio Zara, Legambiente Umbria, Attilio Piattelli, Coordinamento Free. Le conclusioni, ampiamente positive, sono state tenute dalla vice sindaco Alessia Tasso.