"Vogliono arrestare suo figlio". E le portano via quasi 4mila euro

Si è spaventata, ha creduto di poter aiutare il figlio e non ha esitato a mettere nelle mani di quell’uomo che si era presentato alla porta di casa sua un piccolo tesoro: quasi quattromila euro. Ancora i truffatori in azione, ancora vittima un’anziana signora. È successo in una frazione della periferia ternana. Il “trucco“, purtroppo, è sempre quello. Alla porta di casa bussa un signore, vestito in maniera distinta, che con le parole ci sa fare. Lì abita da sola una donna, avanti con l’età. C’è poi un figlio che per mestiere viaggia. L’uomo è sicuro di sé e all’anziana dice che il figlio ha avuto un grave incidente, che è lui il responsabile e che se lei vuole evitare che venga messo in carcere c’è bisogno di pagare una “cauzione“.

Alla donna sale l’angoscia e non ha dubbi quando quell’uomo che si ha detto di essere stato mandato proprio dal figlio le chiede di dargli i soldi. Lei prende quello che ha in casa: un “tesoretto“ cospicuo, di quasi quattromila euro. E glieli dà. Salvo poi sentire il figlio che non aveva avuto nessun incidente e rendersi conto di essere stata truffata. Solo pochi giorni fa, nella stessa zona due donne erano state messe in fuga da un’altra anziana e dal suo cane: avevano tentato di rubare in casa, ma l’uggiolio dell’animale aveva “riscosso“ la signora che, resasi conto che qualcosa non andava, aveva iniziato a urlare.