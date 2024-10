"Così rivive la storica orchestra". Marito e moglie coronano un sogno

C’è chi eredita l’impresa di famiglia, chi grandi patrimoni... Sabrina ha ereditato dal padre Franco un talento speciale, quello per la musica, che poi è diventato il motore della vita sua e di quella del marito Benito Natale, che la segue con altrettanto entusiasmo sui palchi del Centro Italia. La coppia, infatti, con l’orchestra “Sabrina Bisciaio“ da qualche anno gira per i locali da ballo con un repertorio vastissimo e divertente che spazia dal liscio alla disco dance, alle cover dei cantanti più famosi, incassando ogni volta il tutto esaurito.

Come nasce questa passione?

"Mio padre – racconta Sabrina, 33 anni e un bambino di 4 di nome Riccardo – suonava l’organetto. Ha avuto un’orchestra di liscio per anni. La mamma lo accompagnava alla batteria, mentre i miei fratelli Danilo e Lorena, facevano parte della formazione. Papà Franco, conosciuto come Ruspantino, insieme alla spalla Danilo,mi ha fatto crescere tra fisarmoniche, batterie, chitarre e organetti. Le note erano per me come le parole: facevano parte della quotidianeità. Per stare con il babbo, spirito libero e indipendente, ho iniziato a seguirlo nelle serate, e sono diventata la cantante del gruppo. Nel 2009 arriva la chiamata di Gigi D’Aversa. A quel punto ho capito che la mia strada era tracciata ma dovevo perfezionarmi, così mi sono iscritta all’Accademia di Stefano Jurgens a Roma. Nel 2011 – prosegue Sabrina – un’altra proposta: divento la voce degli Harem, capitanati da Giuseppe Merli".

Passano gli anni, Sabrina acquista sicurezza, è brava, tiene il palco. Si diverte e fa divertire chi la ascolta. La nota Samuele Loretucci, ex fisarmonicista dell’orchestra Castellina Pasi. Poi l’incontro “magico“ con Benito che dopo il “sì“ diventerà compagno di vita e di avventura. Il covid blocca tutto, ferma la musica, ma non i progetti. Nel 2023 si riparte, Sabrina e Benito vengono accolti nel cast dell’agenzia Pescatore e Pacini management, a cui si aggiunge il supporto dell’artista Omar Lambertini, fondatore della “Suonami edizioni musicali“, che diventerà anche l’etichetta discografica della band Bisciaio. In un anno il gruppo macina successi: c’è un tour estivo tra Umbria, Marche e Toscana, inaugura la stagione dell’Egizia, si esibisce a Sovicille, in provincia di Siena, dove il pubblico balla fino all’alba, super spettacolo al Don Carlos di Terni. Ora, Sabrina e i suoi, stanno già pianificando la programmazione per il 2025, ma prima di “svalicare“ l’anno ci sono ancora due mesi, tutti da cantare e suonare.

Ma chi sono gli altri componenti della band?

"Mio marito – spiega Sabrina – è il coofondatore dell’orchestra e suona il basso. Con noi Nicola Calisti, fisarmonica e voce maschile. E’ un pilastro, consolidato da 22 anni di esperienza a fianco dei più grandi artisti del genere. Poi c’è Cristiano Zanetti, batterista e insegnante; al pianoforte il maestro Francesco Neri e Luca Vantaggi è il chitarrista dall’animo rock".

Silvia Angelici