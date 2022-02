Covid Umbria, il bollettino del 27 febbraio: contagi e ricoveri in calo

Articolo : Vaccino Novavax, in Umbria al via le prenotazioni

Perugia, 27 febbraio 2022 - Contagi in calo anche in Umbria, fino a tornare sotto la soglia dei 10mila gli attualmente positivi al Covid in tutta la regione. Sono infatti 9.536 a oggi, domenica 27 febbraio, il 4,9 per cento in meno rispetto a sabato, cioè 495 unità. Lo riporta il sito della Regione. Nell'ultimo giorno sono stati registrati 667 nuovi positivi, 1.161 guariti e un nuovo morto.

I ricoveri

Il 13 gennaio in Umbria gli attualmente positivi erano 35.044, con 34.818 persone in isolamento, ora invece 9.383. Ancora in leggero calo i ricoverati negli ospedali, 153, due in meno, sei dei quali, meno uno, nelle terapie intensive.

I tamponi processati

Sono stati analizzati 1.649 tamponi e 5.446 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 9,4 per cento (9,54 sabato scorso e 9,65 domenica scorsa).

