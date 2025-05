FOLIGNO - Sarà Foligno ad ospitare il dodicesimo Comitato scientifico del Coordinamento delle ssociazioni micologiche umbre (Ami Umbria), coordinato dal folignate Pierluigi Mingarelli. La riunione è in programma da oggi fino a lunedì 2 giugno. Organizzato dal Gruppo micologico naturalistico folignate, in collaborazione con Ami Umbria, sarà ospitato nella casa religiosa di accoglienza “Oasi San Francesco“, in via Colle dei Cappuccini, che metterà a disposizione dei partecipanti uno spazio in cui posizionare microscopi ed essiccatori, effettuare la revisione dei lavori e svolgere le relazioni. É lì, dunque, che esperti e appassionati si ritroveranno per approfondire il tema del dodicesimo comitato, dal titolo "Studio delle cenosi fungine dei boschi della Valle del Menotre". Valle che, tra l’altro, risulta essere sito di interesse comunitario. La quattro giorni si aprirà alle 18.30 di oggi con il saluto di benvenuto del Gruppo micologico naturalistico folignate, dell’Ami Umbria e delle autorità, per poi proseguire alle 21.30 con la relazione sul contesto geografico e con la presentazione degli habitat e degli itinerari di ricerca dei funghi. Le giornate di sabato 31 maggio e domenica primo giugno saranno, invece, scandite da escursioni guidate la mattina e dallo studio delle specie rinvenute nel pomeriggio.