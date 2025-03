"Confronto trasparente. Seduta aperta a tutti"

"Abbiamo presentato una mozione d’ordine per chiedere l’apertura al pubblico della seduta, visto che Andrea Ferroni non è un qualsiasi cittadino, ma una figura politica legata da un rapporto fiduciario all’attuale amministrazione comunale, nonché l’esponente di un movimento politico". E’ quanto avvenuto nella seduta congiunta della II e IV commissione, che si è tenuta ieri mattina sulle "gravissime e offensive dichiarazioni del capo di gabinetto del sindaco Ferdinandi in ordine al Giorno del ricordo, all’eccidio delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata". E’ quanto affermano i capigruppo dell’opposizione. "Abbiamo ritenuto opportuno un rinvio per un approfondimento volto a capire come ottenere una seduta aperta. Noi non vogliamo fare processi a nessuno – aggiungono –. Auspichiamo che la sindaca e il suo staff accolgano la possibilità di un confronto trasparente e partecipato su temi molto delicati e che meritano attenzione".