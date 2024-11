Concerto di Natale. Ecco i “Neri per caso“ tra musica e solidarietà

Musica e solidarietà: a Terni sarà un Natale con i “Neri per Caso“ e con una raccolta fondi da destinare alle attività dell’associazione “I Pagliacci“. Dopo il successo della prima edizione del Concerto di Natale di Terni con protagonista Michele Zarillo, le associazioni Argoo Aps e Terni Città Futura ripetono l’appuntamento anche quest’anno per continuare a proporre alla città un concerto di musica pop di livello nazionale che per le festività natalizie effettivamente mancava. Protagonista del concerto di Natale 2024, sabato 21 dicembre alle 21 al teatro A del Centro multimediale, sarà il gruppo dei “Neri per Caso“ che, appositamente per l’evento ternano, proporrà oltre ai successi anche una selezione di brani natalizi. "Sarà una serata per donare gioia e spensieratezza – scrivono gli organizzatori – in un periodo ancora fin troppo segnato da guerre e sofferenze. L’amore, la solidarietà, la generosità sono i veri valori del Natale e lo saranno anche in questo nostro concerto in un’atmosfera di gioia, convivialità e unione di intenti". I “Neri per Caso“ è il più famoso gruppo vocale a cappella italiano. Formatosi nel 1995, è noto per l’eccezionale capacità di riprodurre armonizzazioni vocali complesse e per l’ampia gamma di generi musicali interpretati, che spaziano dal pop al jazz. La loro musica per diffondere lo spirito natalizio e ricordare l’importanza della comprensione reciproca e della convivialità. Messaggio particolarmente importante anche per i più piccoli. In questo nostro Concerto di Natale – scrivono ancora gli organizzatori – sarà dedicato ampio spazio proprio ai bambini, da sempre protagonisti della festa. Dall’apertura e chiusura della serata con cori ed esibizioni di danza fino all’impegno per i loro coetanei meno fortunati attraverso una apposita raccolta fondi per la benemerita attività dell’associazione “I Pagliacci“.

Abbiamo cercato di mettere insieme tutti gli elementi perché questo nostro ennesimo sforzo organizzativo possa essere apprezzato dalla città e perché tutti assieme si possa gioire delle emozioni della musica e della festa del Natale".

A disposizione un numero di posti limitati per cui sarà importante assicurarsi in anticipo il biglietto. La prevendita è già scattata.