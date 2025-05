Cinque autovelox in 18 chilometri. Il “record“ della statale Valnerina

Cinque autovelox in 18 chilometri. Un “record“ per la Valnerina ternana. Residenti e operatori turistici sono da tempo sulle barricate e la questione finisce all’attenzione di Palazzo con un atto d’indirizzo presentato dal gruppo FdI. "Sulla strada statale 209 Valnerina da Terni a Ferentillo, pur se di soli 18 km (circa ) sono presenti ben 5 postazioni fisse di Autovelox. Una ogni 3,5 km – si legge nel documento –. Tale massiccia presenza viene contestata anche e sopra tutto da chi svolge attività turistico-ricettiva lungo tutto il tratto ricadente nel comune di Terni, inclusi altri operatori sino a Ferentillo".

Si chiede quindi a sindaco e Giunta di "rendersi parte attività, quale primo cittadino del capoluogo di provincia, con i comuni di Arrone, Montefranco, Ferentillo, al fine di razionalizzare-diminuire la presenza di queste postazioni lungo il tratto sino a Ferentillo; in subordine e in coordinamento con la Prefettura a razionalizzarne il funzionamento in modalità alternata tra i vari impianti cosi da non sovrapporne l’accensione; a determinare in conseguenza reali e maggiori attività di pattuglia atte a prevenire-disincentivare-sanzionare, coloro che tra gli utilizzatori della 209, potessero mettere in atto alla guida, ogni comportamento evidentemente non rilevabile dagli Autovelox, e che fosse anche solo potenzialmente di nocumento a se o per agli altri". Già perché tra un autovelox e l’altro, le auto viaggiano a dir poco spedite, con velocità spesso folli proprio per recuperare il “tempo perduto“..