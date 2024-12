Centrodanza Spazio Performativo presenta "Lo Schiaccianoci" a Perugia

Tradizionale spettacolo di fine anno per il Centrodanza Spazio Performativo, realtà perugina che punta su un progetto educativo e formativo della danza e delle discipline complementari. L’appuntamento è stasera alle 20.30 al Brecht di San Sisto con un classico delle fiabe natalizie, “Lo Schiaccianoci”, balletto in un unico atto rivisitato per l’occasione con le coreografie di Martina Chiattelli, Franco Ciculi, Marzia Magi, Daniela Pascolini, Afshin Varjavandi.

Il percorso di studio che si realizza in questo spettacolo è interpretato dagli allievi della scuola - alcuni dei quali si cimentano per la prima volta in un balletto classico - guidati da coreografe e coreografi con l’intento di accrescere la formazione culturale dei danzatori, mettendoli in condizione di affrontare un’esperienza educativa dal punto di vista creativo ed espressivo.

Capolavoro dell’Ottocento che si muove sulle note di Ciajkovskij, “Lo Schiaccianoci“ si caratterizza per un’atmosfera dolce e inquietante, nel dissidio tra realtà e favola. Informazioni allo 075.5287474.