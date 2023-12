Centro per le famiglie. Sostenere i genitori. Il servizio è gratuito Una festa partecipata al Centro per le famiglie della Zona Sociale 2 per promuovere la genitorialità e sostenere il benessere delle relazioni familiari. Servizio gratuito con professionisti qualificati. Orari: martedì 12-18, giovedì 15-19, venerdì 11-19. Contatti: 075 5775454.