"Centro di riabilitazione da potenziare"

TREVI "Restituire piena operatività al Centro di riabilitazione di Trevi, modello di eccellenza sanitaria della nostra regione che va tutelato e potenziato". Lo afferma il consigliere regionale Stefano Lisci (Pd), che annuncia un’interrogazione per conoscere gli intendimenti della Giunta regionale in proposito. "La struttura, per anni punto si riferimento anche per l’utenza proveniente da fuori regione – osserva Lisci -, ha subito un grave depotenziamento negli ultimi 5 anni, che oltre a una diminuzione di personale e di posti letto ha comportato anche la chiusura della piscina, servizio essenziale per le terapie di molti pazienti. Nonostante gli annunci della precedente Giunta e la riapertura farsa dei due piani, permane una situazione di ridotta operatività che penalizza gli utenti, mortifica il personale e il territorio tutto, che non può in alcun modo rinunciare a un servizio così importante e qualificante per l’intera regione."

"Si chiederà conto anche dell’attività di ricerca e sperimentazione, fiore all’occhiello della struttura e sospesa in questi ultimi anni proprio a causa della carenza di personale".