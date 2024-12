Castiglione del Lago: scoperto arsenale da aggressione in un camper, quattro denunciati

Un coltello a serramanico, con lama in acciaio della lunghezza complessiva di 20 centimetri, due tirapugni in metallo, una pistola “scacciacani“ priva di tappo rosso, completa di munizioni, uno sfollagente telescopico in acciaio e soprattutto una mazza da baseball in legno. Cosa ci facevano quattro uomini alloggiati in un camper a Castiglione del Lago con quello che appare un vero e proprio arsenale da aggressione? È quello su cui in queste ore stanno certamente indagando i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Città della Pieve che insieme a militari della locale Stazione e del 6° Battaglione “Toscana“ di Firenze, in queste settimane sono impegnati in un servizio coordinato di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori nei comuni di Città della Pieve, Castiglione del Lago e Piegaro e che nella tarda serata di qualche giorno fa hanno sottoposto a controllo proprio i quattro uomini che viaggiavano a bordo di un camper e una autovettura che seguiva il camper.

Li hanno intercettati nel comune di Castiglione del Lago, quando i militari dell’Arma hanno proceduto al controllo di un camper con a bordo due persone e di una macchina che viaggiava evidentemente appresso al camper, con a bordo altri due individui. Tutti e quattro, già noti alle forze dell’ordine e originari di altre province e regioni. All’interno del camper, di proprietà e condotto da uno dei questi soggetti controllati, i militari hanno rinvenuto tutto l’arsenale di oggetti pericolosi. Il materiale, nella disponibilità di un 24enne, è stato sottoposto a sequestro.

Il ragazzo, conclusi gli accertamenti, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Perugia poiché ritenuto presunto responsabile di porto di armi od oggetti atti ad offendere. È chiaro che in giorni in cui le case del territorio vengono prese di mira dai ladri, una operazione come questa non è passata inosservata. Nei filmati delle telecamere in cui sono stati immortalati dei ladri molto spesso sono infatti presenti oggetti come mazze da baseball in legno: proprio come quella appena sequestrata.