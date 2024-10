Cani della GdF. Si sposta il centro di addestramento

CASTIGLIONE DEL LAGO – E iniziato su proposta della Guardia di Finanza, l’iter per lo spostamento del centro allevamento e addestramento cani, con l approvazione da parte del consiglio comunale di un protocollo di intesa. L’Associazione La Voce dei Cittadini accoglie positivamente la richiesta della scuola della Guardia di Finanza per soddisfare le esigenze delle nuove soluzioni logistiche infrastrutturali, precluse nell’ attuale sede.Un protocollo che - come anticipato da La Nazione - prevede la realizzazione del nuovo centro addestramento nell’area dell’ex depuratore in località Bonazzoli e il comune in permuta, acquisirebbe una porzione di area demaniale con sovrastante hangar destinata attualmente ad addestramento cani. L’Associazione "è disponibile a contribuire ad individuare le opportune soluzioni di utilizzo dei terreni in un ottica di valorizzazione e sviluppo del lungolago".